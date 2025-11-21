Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट से पहले एक आरोपी को भेजे गए थे 42 वीडियो, उनमे क्या था? जांच में हुआ एक और खुलासा

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से जुड़े तीन कथित विदेशी हैंडलर्स में से एक ने गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल अहमद गनई को एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बम बनाने के 42 वीडियो भेजे थे। जांचकर्ताओं के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने यह जानकारी दी।