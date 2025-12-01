Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Delhi Blast मामले में बड़ी कार्रवाई, NIA की कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी

Red Fort Blast: आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश में NIA ने कश्मीर में छापेमारी तेज़ कर दी है। हाल ही में एक व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश और विस्फोटक की बरामदगी के बाद यह कार्रवाई की गई थी।

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Devika Chatraj

Dec 01, 2025

NIA Raid

NIA की कश्मीर में छापेमारी (ANI)

Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी खासतौर पर लाल किला धमाके (Red Fort Blast Case) से जुड़े आरोपियों के रिहायशी ठिकानों पर की जा रही है। NIA की इस ताजा कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है।

व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश

NIA की कार्रवाई का यह बड़ा मोड़ तब आया, जब हाल ही में एक अंतर्राज्यीय "व्हाइट-कॉलर" आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। इस मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों के पास से लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक सामग्री भी शामिल थे। ये विस्फोटक खासतौर पर हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र से बरामद हुए थे, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए थे।

जम्मू-कश्मीर में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद, पुलिस ने पहले ही जम्मू और कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर जिलों में अस्पतालों के लॉकरों का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था। अब, NIA ने घाटी के आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अपनी छापेमारी को और तेज़ कर दिया है। यह कार्रवाई NIA के लिए आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकानों का पर्दाफाश करने और उनकी गतिविधियों को रोकने के अहम कदम साबित हो सकती है।

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी NIA की जांच में विस्तार

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में अब तक के सुरागों के आधार पर NIA ने मामले को और विस्तार दिया है। एजेंसी ने फरीदाबाद से लेकर लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों को "कोर ज़ोन" के रूप में चिन्हित किया है। इस दौरान इन इलाकों में हाई-इंटेंसिटी रेड, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और स्थानीय नेटवर्क मैपिंग का काम जारी है।

दिल्ली ब्लास्ट से डर

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए आतंकी धमाके ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाका तब हुआ जब आतंकी उमर नामक शख्स कार में सवार होकर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक रेड पर खुद को उड़ा लिया था। इस हमले ने पूरे देश में दहशत फैला दी थी, और तब से NIA जांच में जुटी हुई है।

NIA की सख्त कार्रवाई की दिशा

NIA की इस ताजा कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि एजेंसी किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से उम्मीद जताई जा रही है कि इन कार्रवाइयों से आतंकवादियों के बीच की आपसी साझेदारी टूटेगी और नए खतरों का मुकाबला किया जा सकेगा।

दिल्ली ब्लास्ट

एनआर्इए

01 Dec 2025 09:11 am

Hindi News / National News / Delhi Blast मामले में बड़ी कार्रवाई, NIA की कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी

