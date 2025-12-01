Delhi Blast मामले में बड़ी कार्रवाई, NIA की कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी

Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी खासतौर पर लाल किला धमाके (Red Fort Blast Case) से जुड़े आरोपियों के रिहायशी ठिकानों पर की जा रही है। NIA की इस ताजा कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है।