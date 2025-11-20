Delhi Blast: लाल किले की पार्किंग में पहले धमाके का था प्लान, इस वजह से आतंकियों ने बदल दिया इरादा

दिल्ली में लाल किले के पास 10 दिन पहले हुए कार बम विस्फोट मामले की जांच के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई है। जांचकर्ताओं के अनुसार डॉ. उमर ने विस्फोटक डिवाइस को लाल किले के नजदीक स्थित सुनेहरी मस्जिद की पार्किंग में ही असेंबल किया था।