Delhi Blast: लाल किले की पार्किंग में पहले धमाके का था प्लान, इस वजह से आतंकियों ने बदल दिया इरादा

दिल्ली में लाल किले के पास 10 दिन पहले हुए कार बम विस्फोट मामले की जांच के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई है। जांचकर्ताओं के अनुसार डॉ. उमर ने विस्फोटक डिवाइस को लाल किले के नजदीक स्थित सुनेहरी मस्जिद की पार्किंग में ही असेंबल किया था। जैसे ही वह तैयार हुआ, वह वहां से निकला [&hellip;]

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Nov 20, 2025

दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट। (फोटो- IANS)

दिल्ली में लाल किले के पास 10 दिन पहले हुए कार बम विस्फोट मामले की जांच के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई है। जांचकर्ताओं के अनुसार डॉ. उमर ने विस्फोटक डिवाइस को लाल किले के नजदीक स्थित सुनेहरी मस्जिद की पार्किंग में ही असेंबल किया था।

जैसे ही वह तैयार हुआ, वह वहां से निकला और कुछ ही देर बाद धमाका कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उमर दोपहर बाद 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुआ और लगभग तीन घंटे बाद 6:28 बजे वहां से निकला।

इन तीन घंटों के दौरान उमर एक बार भी कार से बाहर नहीं निकला। 25 मिनट बाद 6:52 बजे नेताजी सुभाष मार्ग पर धमाका हुआ। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार होने के कारण लाल किला बंद था।

इस वजह से पार्किंग भी लगभग खाली थी। भीड़ कम होने के कारण उसने पार्किंग में धमाका करने का इरादा बदल दिया। इसके बाद उसने भीड़भाड़ वाले नेताजी सुभाष मार्ग पर धमाका किया। इसके एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ चांदनी चौक है।

अल फलाह के चेयरमैन को हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार सुबह अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

सिद्दीकी के मामले के लिए जज के आवास पर आधी रात को अदालत लगाई गई। उसे आधी रात के करीब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर उनके सामने पेश किया गया। कार्यवाही रात एक बजे तक चली।

अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारी

दिल्ली बम ब्लास्ट में अब तक 20 बड़े किरदार सामने आए हैं, जिन्होंने इस पूरी साजिश को बुनने से लेकर उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है।

आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी, युवाओं को ब्रेनवॉश करने वाली लेडी सर्जन डॉ. शाहीन, कार देने वाले आमिर राशिद अली जैसे किरदार शामिल हैं।

जैश के इस नए मॉड्यूल में 20 से ज्यादा गिरफ्तारी और संदिग्ध हिरासत में हैं। आतंकी डॉक्टरों के मददगार दो मौलवी इस्तियाक और इरफान अहमद भी अब दबोच लिए गए हैं।

#Delhiblastमें अब तक

Delhi Blast: लाल किले की पार्किंग में पहले धमाके का था प्लान, इस वजह से आतंकियों ने बदल दिया इरादा

Owaisi

आतंकी उमर के वायरल वीडियो पर ओवैसी का आया रिएक्शन, सुसाइड बॉम्बर पर क्या बोले AIMIM चीफ

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया खुलासा, धमाके से पहले आतंकी उमर ने लाल किला की पार्किंग में असेंबल किया था बम

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

Dr. Shaheen Shahid

दिल्ली ब्लास्ट मामले की संदिग्ध शाहीन के पासपोर्ट का बदलता रहा पता, पुलिस को जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन का शक

Delhi Blast: ‘मैडम सर्जन’ की डायरी से खुला एक और बड़ा राज, बाबरी मस्जिद को लेकर बदला लेने के लिए बनाया था D6 मिशन

NIA

Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

Delhi Blast Case

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वां डॉक्टर गिरफ्तार, धमाके के एक दिन बाद कर ली शादी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, चार आतंक के आरोपी डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द

नूंह से हिरासत में लिए गए दो डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला कनेक्शन, जांच जारी

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Published on:

20 Nov 2025 06:33 am

Hindi News / National News / Delhi Blast: लाल किले की पार्किंग में पहले धमाके का था प्लान, इस वजह से आतंकियों ने बदल दिया इरादा

