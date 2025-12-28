कान का पर्दा फटने पर मेरी शादी…दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का सरकार के कम मुआवजा देने पर छलका दर्द

23 साल की शाइना परवीन के लिए यह धमाका उनके जीवन का एक डरावना हिस्सा बना हुआ है। इस धमाके में उनके कान का पर्दा फट गया था और उसके साथ चेहरे पर भी काफी चोंटें आई थी। इलाज के चलते उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं इस हादसे की वजह से उनकी शादी तक केंसिल हो गई। उनके पिता ऑटो चलाकर घर चलाते हैं और बेटी के इलाज का सारा खर्च भी वही उठा रहे हैं। शाइना का कहना है कि अब तक दवाइयों पर ही 30 हजार रुपये से ज्यादा खर्च हो चुका है। एक और 26 साल की महिला, जो इस धमाके में घायल हुई थीं, उनकी आंखों और पैरों में चोट आई थी। उन्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके पिता ने टीओआई को बताया कि अस्पताल ने उन्हें “मामूली रूप से घायल” बताकर सिर्फ पांच दिनों में छुट्टी दे दी, जिसके बाद सरकारी इलाज मिलना मुश्किल हो गया। इस वजह से मजबूरी में उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा।