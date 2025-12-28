28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कान का पर्दा फटने पर मेरी शादी…दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का सरकार के कम मुआवजा देने पर छलका दर्द

Delhi blast victims: लाल किले के धमाके में घायल हुए लोग आज भी दर्द और परेशानी से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से मिला मुआवजा इलाज और नुकसान की भरपाई, दोनों के लिए काफी नहीं है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 28, 2025

delhi blast victims raise voice against low compensation by government

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi blast victims: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की हुए भले ही बहुत टाइम हो गया है, लेकिन वह हादसा कुछ लोगों की जिंदगी पर छाप छोड़ चुका है। इस हादसे ने कुछ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गंभीर असर डाला है। घायल हुए लोग आज भी दर्द, इलाज और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों के लिए ये घाव किसी सदमे से कम नहीं है, वहीं अधिकारी इन घावों को दस्तावेजों में मामूली चोटों का श्रेणी में रखा है। साथ ही सराकर ने पीड़ितों को 20,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन घायलों को इलाज के लिए यह राशि कम पड़ रही है, जिस वजह से घायलों ने मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर किया और दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा है।

मुआवजे को लेकर उठी आवाज

धमाके में घायल लोगों ने दिल्ली सरकार को मुआवजे पर दोबारा सोचने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले हुए बड़े आतंकी हमलों में घायलों को कहीं ज्यादा मदद मिली थी। उन्होंने 2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2007 के समझौता एक्सप्रेस धमाके, 2008 के गफ्फार मार्केट और 2011 के दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट का हवाला देते हुए कहा कि तब पीड़ितों को बेहतर सहायता दी गई थी। साथ ही घायलों ने अपील की कि उन्हें जितनी बेहतर सुविधा दी जा सके, सरकार को उतनी बेहतर सुविधा देनी चाहिए।

एक हादसे ने बदली शाइना की पूरी जिंदगी

23 साल की शाइना परवीन के लिए यह धमाका उनके जीवन का एक डरावना हिस्सा बना हुआ है। इस धमाके में उनके कान का पर्दा फट गया था और उसके साथ चेहरे पर भी काफी चोंटें आई थी। इलाज के चलते उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं इस हादसे की वजह से उनकी शादी तक केंसिल हो गई। उनके पिता ऑटो चलाकर घर चलाते हैं और बेटी के इलाज का सारा खर्च भी वही उठा रहे हैं। शाइना का कहना है कि अब तक दवाइयों पर ही 30 हजार रुपये से ज्यादा खर्च हो चुका है। एक और 26 साल की महिला, जो इस धमाके में घायल हुई थीं, उनकी आंखों और पैरों में चोट आई थी। उन्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके पिता ने टीओआई को बताया कि अस्पताल ने उन्हें “मामूली रूप से घायल” बताकर सिर्फ पांच दिनों में छुट्टी दे दी, जिसके बाद सरकारी इलाज मिलना मुश्किल हो गया। इस वजह से मजबूरी में उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा।

20,000 हजार रुपये की कीमत क्या है?

शाइना ने यह सवाल उठाया है कि आखिर 20,000 रुपये की कीमत क्या है? उन्हेंने कहा कि जिस दर्द से वह गुजर रही है, क्या उसकी कीमत सिर्फ 20 हजार रुपये ही है। उन्होंने बताया कि धमाके के एक महीने बाद भी उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या पीड़ित इससे बेहतर व्यवहार डिजर्व नहीं करते हैं ? वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक रंधावा ने कहा कि माना सरकार ने हादसे के पीड़ितों के लिए बहुत मददगार रुख अपनाया है, लेकिन मुआवजे के लिए उनको दी जा रही राशि बहुत कम है।

ये भी पढ़ें

पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए रच डाली अपनी ही मौत की कहानी, 19 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
नई दिल्ली
Delhi missing man case troubled by having two wives
#Delhiblastमें अब तक
delhi blast victims raise voice against low compensation by government

कान का पर्दा फटने पर मेरी शादी…दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का सरकार के कम मुआवजा देने पर छलका दर्द

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

Watch video.. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह में, शासन व बीएसपी ने बनाई दूरी

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन! कश्मीर में बिना ओनरशिप ट्रांसफर वाली गाड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

NIA

3 राज्यों में NIA की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध हथियार तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार

NIA Raid

Delhi Blast मामले में बड़ी कार्रवाई, NIA की कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच हुई तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 48 कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

watch video… 70 लाख में खरीदा भिलाई निगम ने एंटी-स्मॉग गन वाहन, 6 माह खा रहा धूल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Published on:

28 Dec 2025 03:51 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कान का पर्दा फटने पर मेरी शादी…दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का सरकार के कम मुआवजा देने पर छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Weather News: दिल्ली में प्रदूषण से मिलेगी राहत, इस दिन होगी बारिश…मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

Delhi Weather News it will rain this day
नई दिल्ली

उन्नाव रेप पीड़िता के प्रदर्शन के बीच लगे BJP जिंदाबाद के नारे, विरोध करने पर मां हुई बेहोश

unnao rape victim protest, unnao rape victim protest delhi,
राष्ट्रीय

AQI से परेशान दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम की सोसाइटी ने खुद करा ली बारिश…Video Viral

AQI in Delhi NCR Gurugram Artificial rain in Gurugram society
नई दिल्ली

पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए रच डाली अपनी ही मौत की कहानी, 19 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Delhi missing man case troubled by having two wives
नई दिल्ली

‘रात को सोते समय यौन उत्पीड़न करता है सौतेला बाप,’ 12 साल की बच्ची के आरोप पर हाई कोर्ट सख्त…सुना दी सजा

Delhi High Court Stepdaughter rape case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.