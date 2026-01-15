कोड वर्ड में आरोपी कर रहे साजिश! दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने जांच के लिए कोर्ट से मांगा और समय

NIA की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपियों की कस्टडी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट का मानना है कि मामले की गंभीरता और जांच की जरूरतों को देखते हुए एनआईए को अतिरिक्त समय दिया जाना जरूरी है। इस दौरान एजेंसी आरोपियों से पूछताछ करेगी जिससे धमाके की साजिश, इसके नेटवर्क और अन्य संदिग्ध पहलुओं पर ठोस जानकारी जुटाई जा सके। बता दें, इस केस में पांच आरोपियों की हिरासत को बढ़ाया गया है, जिसमें डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, मौलवी इरफान अहमद वागे और जसीर बिलाल वानी (उर्फ दानिश) का नाम शामिल है।