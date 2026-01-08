दिल्ली में पुलिस पर पथराव में सपा सांसद की क्या भूमिका? 450 सीसीटीवी, 30 उपद्रवियों की पहचान के बाद बड़ा दावा

Delhi mosque demolition: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस घटना के बाद से ही पुलिस इस घटना में शामिल लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए अब तक 30 संदिग्धों की पहचान कर ली है। इन सभी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने अलग-अलग जगह छापेमारी की है। साथ ही किसी तरह की नई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए तुर्कमान गेट इलाके में भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। साथ ही इस घटना में अब एक राजनीतिक मोड़ भी आया है। इस घटना में समाजवादी पार्टी के एक सांसद की भूमिका को लेकर सवाल किए जा रहे हैं।