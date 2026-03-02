Delhi News: लूट के लालच में कैंटीन ऑपरेटर की हत्या, द्वारका पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जांच में एक स्कूटी की पहचान की, जो हरियाणा के हांसी निवासी हैप्पी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पूछताछ में हैप्पी उर्फ सूरज ने कबूल किया कि उसने अपने साथियों भूपेंद्र, बलराम, नीरज और अपनी लिव-इन पार्टनर राखी के साथ मिलकर अनुरूप का अपहरण कर पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी। आरोपी ने बताया कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात अनुरूप से छत्तीसगढ़ सदन की कैंटीन में हुई थी। उसने देखा था कि अनुरूप सोने की अंगूठियां और ब्रेसलेट पहनता है और अकेला रहता है। इसी लालच में उसे पार्टी के बहाने मटियाला एक्सटेंशन स्थित किराए के घर बुलाया गया।