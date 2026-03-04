नमो भारत के नए रूट को हरी झंडी: ट्रैफिक से मिलेगी मुक्ति, इन इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम में आएगा भारी उछाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत कॉरिडोर के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हाई-स्पीड क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। सीएम सैनी ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे शहरों में आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।