Good News: अब आपके मोहल्ले में बनेगा पासपोर्ट…पलवल में वैन के माध्यम से पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया, पढ़िए पूरी खबर

आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में इसकी पहली शुरुआत की जा रही है। इस नई पहल को लेकर उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी दी कि पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कार्य करेगी, जिसमें रोजाना 50 आवेदनों को निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पहल के तहत अब पासपोर्ट बनवाने, पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण समेत अन्य सेवाएं सीधे मोहल्लों, सेक्टरों, गांवों और कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाएंगी। पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का शुभारंभ सोमवार को जिला सचिवालय पलवल से किया गया, जहां उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। यह वैन 17 मार्च तक लगातार 15 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करेगी।