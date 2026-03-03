3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Good News: अब आपके मोहल्ले में बनेगा पासपोर्ट…पलवल में वैन के माध्यम से पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया, पढ़िए पूरी खबर

Passport Seva Van: पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला सचिवालय से शुरू की गई पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन 17 मार्च तक जिले के अलग-अलग इलाकों में जाकर गांव और मोहल्लों में ही यह सुविधा उपलब्ध कराएगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 03, 2026

Passport Service Mobile Van in palval haryana

अब आपके मोहल्ले में बनेगा पासपोर्ट

Passport Seva Van: विदेश जाने की चाह रखने वाले लोग अक्सर पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन दफ्तरों के चक्कर लगाने के कारण आवेदन प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। अब इस झंझट से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए जिला सचिवालय से पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शुरू की गई है। यह वैन 17 मार्च तक जिले के विभिन्न इलाकों में रहकर सेवाएं देगी और आपके गांव व मोहल्ले में आकर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में इसकी पहली शुरुआत की जा रही है। इस नई पहल को लेकर उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी दी कि पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कार्य करेगी, जिसमें रोजाना 50 आवेदनों को निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पहल के तहत अब पासपोर्ट बनवाने, पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण समेत अन्य सेवाएं सीधे मोहल्लों, सेक्टरों, गांवों और कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाएंगी। पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का शुभारंभ सोमवार को जिला सचिवालय पलवल से किया गया, जहां उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। यह वैन 17 मार्च तक लगातार 15 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करेगी।

समय पर लाभ उठाने की अपील

यह मोबाइल वैन जिला सचिवालय परिसर से संचालित होगी और आवश्यकता पड़ने पर शहर के अन्य इलाकों में भी पहुंचेगी। प्रशासन ने लोगों से समय रहते इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आदित्य ने बताया कि वैन में दस्तावेजों का सत्यापन करीब पांच मिनट में पूरा किया जा रहा है और यदि किसी कागज में कमी होती है तो आवेदक को तुरंत जानकारी दी जाती है।

पुलिस करेगी वेरिफिकेशन

आपको बता दें कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदन आगे भेज दिया जाता है और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होते ही पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बनी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Mar 2026 03:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Good News: अब आपके मोहल्ले में बनेगा पासपोर्ट…पलवल में वैन के माध्यम से पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया, पढ़िए पूरी खबर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

डर के साए में बेटी… धमाके से छत का प्लास्टर गिरा, ईरान में फंसी MBBS छात्रा के पिता ने बयां किया दर्द

Iran-Israel War father of the MBBS student trapped in Iran expressed his pain
राज्य

CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिनाई गलतियां, सीबीआई के शिकंजे से केजरीवाल और सिसोदिया को नहीं मिलेगी राहत!

Delhi liquor scam Kejriwal and Sisodia will not get relief from the clutches of CBI
नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ सदन के कैंटीन ठेकेदार की बेरहमी से हत्या, शव के टुकड़े कर तीन प्लास्टिक बैग में भरकर यमुना में फेंका

Chhattisgarh Sadan canteen contractor brutally murdered in Delhi
नई दिल्ली

Ghaziabad: ‘सिर तन से जुदा’ की कोशिश…जीशान एनकाउंटर में ढेर, गुलफाम पर एक लाख का इनाम

One lakh reward for the attack on ex-Muslim YouTuber Salim Wastik in Ghaziabad
नई दिल्ली

सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के लिए जुटी सरकार

Arjun Ram Meghwal
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.