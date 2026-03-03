Ghaziabad: ‘सिर तन से जुदा’ की कोशिश…जीशान एनकाउंटर में ढेर, गुलफाम पर एक लाख का इनाम

Ghaziabad: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक्स-मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक का गला रेतकर जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी गुलफाम पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। गुलफाम, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जीशान का सगा बड़ा भाई है। इससे पहले पुलिस ने जीशान पर भी इतनी ही इनामी राशि घोषित की थी।
पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों ने मिलकर सलीम वास्तिक पर बेरहमी से हमला किया था। आरोप है कि उन्होंने ‘सिर तन से जुदा’ करने की नीयत से पहले गला रेतने की कोशिश की और फिर पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सलीम वास्तिक की जान बच गई और फिलहाल उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।
घटना 15 फरवरी की सुबह अली गार्डन कॉलोनी की है, जहां सलीम अपने कार्यालय में आराम कर रहे थे। इसी दौरान हेलमेट पहने दो युवक अंदर घुसे। जैसे ही सलीम उठे, जीशान ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर वार कर दिया, जबकि गुलफाम ने उनका हाथ पकड़कर पेट पर हमला करने के लिए उकसाता रहा। आसपास के लोगों के जमा होने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद दोनों भाई पहले खोड़ा स्थित कमरे पर पहुंचे, कपड़े बदले और फिर अमरोहा के अपने गांव चले गए। हमले और फरारी से जुड़े कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें दोनों आरोपी बाइक से भागते नजर आ रहे हैं।
रविवार रात लोनी पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में जीशान मारा गया। हालांकि गुलफाम अब भी फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग