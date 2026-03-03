Ghaziabad: ‘सिर तन से जुदा’ की कोशिश…जीशान एनकाउंटर में ढेर, गुलफाम पर एक लाख का इनाम

घटना 15 फरवरी की सुबह अली गार्डन कॉलोनी की है, जहां सलीम अपने कार्यालय में आराम कर रहे थे। इसी दौरान हेलमेट पहने दो युवक अंदर घुसे। जैसे ही सलीम उठे, जीशान ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर वार कर दिया, जबकि गुलफाम ने उनका हाथ पकड़कर पेट पर हमला करने के लिए उकसाता रहा। आसपास के लोगों के जमा होने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद दोनों भाई पहले खोड़ा स्थित कमरे पर पहुंचे, कपड़े बदले और फिर अमरोहा के अपने गांव चले गए। हमले और फरारी से जुड़े कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें दोनों आरोपी बाइक से भागते नजर आ रहे हैं।