छत्तीसगढ़ सदन के कैंटीन ठेकेदार की बेरहमी से हत्या, शव के टुकड़े कर तीन प्लास्टिक बैग में भरकर यमुना में फेंका

डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि 18 फरवरी को अनुरूप ने छत्तीसगढ़ सदन से रैपिडो बाइक बुक की थी और अपनी कार वहीं छोड़ दी थी। रैपिडो राइडर ने उन्हें मटियाला एक्सटेंशन के एक मकान पर छोड़ा, जहां वह अंदर गए लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आए। अगले दिन अनुरूप की कार को उसी इमारत के बेसमेंट से निकलते और बाद में यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए वृंदावन की ओर जाते देखा गया।