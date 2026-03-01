सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के लिए जुटी सरकार

सबके साथ एक जैसा कानून लागू नहीं होने से होते हैं सेवा-पेंशन जैसे मामले



चर्चा के दौरान माना गया कि सरकारी अधिकारियों की ओर से कानूनी स्थिति को एक जैसा लागू न करने के कारण बार-बार सर्विस लिटिगेशन, काउंटर एफिडेविट फाइल करने से पहले सही सलाह-मशविरा न करना, अलग-अलग मंत्रालयों की अलग-अलग राय लेना, विभाग और पैनल काउंसल के बीच तालमेल की कमी, और सोचे-समझे नीतिगत फैसले के बजाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन के तौर पर अपील फाइल करने की आदत के कारण सरकारी मुकदमेबाजी बढ़ रही है। गौरतलब है कि भारत की अदालतों में बढ़ते मुकदमों के बोझ का एक कारण सरकारी मुकदमे भी हैं।