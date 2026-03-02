होली से पहले दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा, 4 योजनाओं के तहत सिलेंडर से लेकर कैश तक मिलेगा लाभ

कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि मुफ्त LPG सिलेंडर योजना के तहत ₹129 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना के जरिए महिलाओं को दिल्ली की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका आवागमन सुरक्षित और सम्मानजनक बनेगा। इसके अलावा मेरी पूंजी, मेरा अधिकार योजना के तहत 40,642 बेटियों को ₹100 करोड़ की DBT सहायता दी जाएगी, जबकि लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत हर बेटी को ₹1 लाख तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।