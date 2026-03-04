रिश्वत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन! फरीदाबाद-पलवल में वर्दीधारी ही निकले सबसे आगे, ACB ने 29 को रंगे हाथों पकड़ा

Faridabad: कानून की रक्षा करने वाले ही जब कानून तोड़ने का काम करने लगें, तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होना वाजिब है। दरअसल, बीते साल फरीदाबाद और पलवल में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 29 कर्मचारी-अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आंकड़ों के अनुसार, इनमें सबसे ज्यादा रिश्वतखोर आरोपी वर्दीधारी ही पकड़े गए हैं।