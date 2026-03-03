Holi 2026: दिल्ली में नहीं रहेगा ड्राई डे, रेखा गुप्ता सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की दी अनुमति

Holi 2026: होली के त्योहार के मौके पर दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने ड्राई डे लागू न करने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय के तहत दिल्ली में होली के दिन शराब की सभी अधिकृत दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और राजस्व को भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।