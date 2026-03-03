राज्यसभा चुनाव: बिहार की 5वीं सीट के लिए NDA का उम्मीदवार फाइनल, नितिन नवीन के साथ करेंगे नामांकन

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। (Photo-IANS)
राज्यसभा चुनाव में बिहार से BJP का कैंडिडेट कौन होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में वापस आएंगे? या BJP पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी? बिहार की राजनीति में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब मंगलवार को मिल गया। भाजपा ने बिहार से राज्यसभा भेजने के लिए नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम के नामों की घोषणा की, इसके तुरंत बाद NDA के पांचवें राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान हो गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा NDA के पांचवें कैंडिडेट होंगे। वे 5 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और RLM के प्रवक्ता नितिन भारती ने इस बात की जानकारी दी।
उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी को लेकर कई दिनों से संशय बना हुआ था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि क्या BJP इस बार उन्हें मौका नहीं देगी या पार्टी मर्जर की शर्त रख सकती है। हालांकि, दिल्ली में भाजपा की टॉप लीडरशिप के साथ कुशवाहा की मीटिंग फायदेमंद साबित हुई। BJP ने कुशवाहा को सपोर्ट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी राज्यसभा में वापसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
गौरतलब है कि बिहार में खाली हो रही पांच राज्यसभा सीटों में से एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी है। कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट हार गए थे, जिसके बाद BJP ने उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। अब, वह BJP और दूसरे सहयोगी दलों के सपोर्ट से एक बार फिर अपर हाउस में वापसी कर सकते हैं।
इस घोषणा के साथ ही भोजपुरी के पॉवर स्टार पवन सिंह और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। ऐसी अटकलें थीं कि BJP पांचवीं सीट के लिए पवन सिंह को उतारकर सरप्राइज दे सकती है, लेकिन BJP ने ग्लैमर की जगह अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा को चुना। अब, NDA की नितिन नवीन, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा की लिस्ट फाइनल होने के साथ, पवन सिंह के राज्यसभा पहुंचने के चांस लगभग खत्म हो गए हैं।
बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 MLA के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए। NDA के पास अभी 202 MLA (BJP-89, जेडीयू-85, LJP(R)-19, HAM-5, और RLSP-4) हैं। 164 वोटों के साथ NDA आसानी से चार सीटें जीत जाएगा। पांचवीं सीट (उपेंद्र कुशवाहा) जीतने के लिए NDA को कुल 205 वोट चाहिए, जबकि NDA के पास 202 MLA हैं। इसका मतलब है कि NDA को तीन और वोट चाहिए।
दूसरी तरफ, RJD ने भी अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। इसलिए, 16 मार्च को पांचवीं सीट के लिए वोटिंग काफी दिलचस्प होगी। माना जा रहा है कि NDA विपक्षी खेमे के कुछ नाराज विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाकर कुशवाहा की जीत पक्की कर सकता है।
BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ किया कि NDA नॉमिनेशन के आखिरी दिन 5 मार्च को एकजुट होगा। नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA के सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे।
