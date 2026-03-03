बाहुबली ने खेसारी को दिया पवन सिंह के क्षेत्र से चुनाव लड़वाने का ऑफर; एक्टर ने जोड़ लिए हाथ, दिया चौंकाने वाला जवाब

खेसारी ने राजनीतिक मैदान से दूरी बनाए रखते हुए भी चालाकी भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "भैया, मुझे रहने दें। मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं खुश हूं। मुझे पता है मैं आपके आशीर्वाद से मैं जब चाहूं राज्यसभा जा सकता हूं, लेकिन मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। मैं अपनी कला के मंच पर खुश हूं।" उन्होंने साफ किया कि फ़िल्मों में धूम मचाना और चुनाव जीतना दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं और अब वह अपनी कला के जरिए समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस इवेंट में सिर्फ़ खेसारी ही नहीं, बल्कि राकेश मिश्रा, सोना सिंह और गोपाल राय जैसे कई जाने-माने भोजपुरी स्टार्स भी शामिल हुए।