पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह का दावा; बोले- लेकिन जब तक…

कुछ दिनों पहले पवन सिंह ने दिल्ली में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (जिन्होंने जनवरी 2026 में पद संभाला था) से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद, जब पवन सिंह मीडिया के सामने आए, तो उन्होंने बस इतना कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी और उन्होंने केवल अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लिया है। पवन सिंह ने यह भी कहा था कि मालिक जो चाहेंगे वही होगा। गुंजन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेताओं से मिलना स्वाभाविक है और आशीर्वाद लेना जरूरी होता है।