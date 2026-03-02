Bihar Bridge Collapses: करोड़ों का पुल बना मलबा! ढलाई के दौरान गोपालगंज में गिरा पुल, बड़ा हादसा टला

प्रत्यक्षदर्शीयों का कहना है कि ढलाई के दौरान अचानक तेज हवा की वजह से पुल के स्लैब का एक हिस्सा नीचे धंस गया। इसके बाद देखते ही देखते निर्माणाधीन ढांचा टूटकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री और कमजोर सरिया का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ढलाई के समय ही पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं।