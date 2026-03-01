जिस घर में 5 दिन पहले गूंजी थी शहनाई, वहां से उठीं अर्थियां; जहरीली गैस से 3 भाइयों समेत 4 की मौत

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले के सराय थाना इलाके में स्थित अनवरपुर गांव में रविवार को हुए एक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक ही घर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय एक ही परिवार के चार सदस्यों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। मरने वालों में तीन भाई और एक भतीजा शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में बारी-बारी से टैंक में उतरे। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।