ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हजारों बिहारियों की चिंता, संजय झा ने विदेश मंत्री से की बात; बोले- घरों से बाहर न निकलें

संजय कुमार झा ने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रवासियों की सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह गंभीर। विदेश मंत्रालय हालात पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, वहां फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार की इमेज बदली है, उसी तरह वे इस मुश्किल समय में हर बिहारी की सुरक्षा पक्का करने के लिए भी उतने ही कमिटेड हैं।