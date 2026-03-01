1 मार्च 2026,

रविवार

वीडियोज़_icon
पटना

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हजारों बिहारियों की चिंता, संजय झा ने विदेश मंत्री से की बात; बोले- घरों से बाहर न निकलें

Iran-Israel Conflict: ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे हजारों बिहारियों की सुरक्षा को लेकर राज्य में काफी चिंता है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि उन्होंने खुद विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बात की और उनसे प्रवासियों की सुरक्षा पक्का करने की अपील की। ​​झा ने सभी प्रवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी क्योंकि दुबई समेत कई बड़े एयरपोर्ट बंद हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 01, 2026

JDU sanjay jha on Iran-Israel Conflict

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (File Photo)

Iran-Israel Conflict: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने उन हजारों बिहारियों की जान खतरे में डाल दी है जो रोजी-रोटी कमाने के लिए विदेश गए हैं। एयरपोर्ट बंद होने और फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी घर वापसी फिलहाल अनिश्चित है। इस बीच, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) के लगातार संपर्क में हैं।

घरों से बाहर न निकलें, - संजय झा

संजय कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों के परिवारों में बहुत चिंता और घबराहट है। उन्होंने कहा, "मैंने इस बारे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से पर्सनली बात की है। हम खाड़ी देशों के लीडरशिप से भी बात कर रहे हैं। अभी दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट समेत ज्यादातर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। हम वहां रहने वाले सभी भारतीय और बिहारी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे घर के अंदर रहें और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें।"

बिहार सरकार और केंद्र सरकार का मिला-जुला एक्शन

संजय कुमार झा ने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रवासियों की सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह गंभीर। विदेश मंत्रालय हालात पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, वहां फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार की इमेज बदली है, उसी तरह वे इस मुश्किल समय में हर बिहारी की सुरक्षा पक्का करने के लिए भी उतने ही कमिटेड हैं।

इन देशों में सबसे ज्यादा बिहारी

सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, मलेशिया, जॉर्डन, इराक और ईरान में बड़ी संख्या में बिहारी काम करते हैं। अकेले कुवैत में लगभग 1 मिलियन भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर बिहार से हैं। हजारों बिहारी सऊदी अरब और UAE में लेबर, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और सर्विस सेक्टर में भी काम करते हैं।

एयरपोर्ट बंद, फ़्लाइट्स कैंसिल

खाड़ी देशों में तनाव की वजह से कई देशों ने एहतियात के तौर पर अपने एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद कर दिए हैं। दुबई जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट्स रोक दी गई हैं। हैदराबाद से कतर जा रहे बिहार के कई लोगों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। होली के लिए कुवैत और सऊदी अरब से भारत लौटने की तैयारी कर रहे कई बिहारी भी अब फंस गए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने से उनका घर लौटना पक्का नहीं है।

भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की

कुवैत में भारतीय दूतावास ने विदेश से लौटने वालों के लिए एक खास एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें और सिर्फ़ आधिकारिक खबरों पर भरोसा करें। दूतावास ने इमरजेंसी मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर +965 65501946 जारी किया है। इसके साथ ही ईमेल के जरिए community.kuwait@mea.gov.in पर संपर्क करके भी जानकारी ली जा सकती है।

इन जिलों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित

बिहार के सीवान, गोपालगंज, मधुबनी, अररिया और पूर्णिया ज़िलों में सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान और इराक जैसे देशों में काम करने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Patna / ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हजारों बिहारियों की चिंता, संजय झा ने विदेश मंत्री से की बात; बोले- घरों से बाहर न निकलें

