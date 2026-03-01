BSEB 2026 Inter Exams: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें! इंटर परीक्षा की Answer Key जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Answer Key
BSEB 2026 Inter Exams: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 28 फरवरी को इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2026 के ऑब्जेक्टिव-टाइप सवालों आंसर की जारी की। बोर्ड ने जवाबों पर कैंडिडेट्स से ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं। कैंडिडेट्स biharboardonline.com और objection.biharboardonline.com पर जवाब देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम 2026 में कुल मार्क्स का 50 परसेंट ऑब्जेक्टिव-टाइप सवालों पर आधारित था। जवाब OMR (ऑप्टिकल मार्क रीडर) शीट का इस्तेमाल करके मार्क किए गए थे। आंसर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने तैयार की है और बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर उपलब्ध है।
जो कैंडिडेट्स BSEB क्लास 12 इंटर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में किसी भी जवाब पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। बोर्ड ने ऑब्जेक्शन जमा करने की डेडलाइन 6 मार्च, 2026 शाम 5 बजे तक तय की है। नोटिस में साफ़-साफ़ लिखा है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ़ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए तय समय में ही लिए जाएँगे। बोर्ड ने कहा कि दूसरे तरीकों से या डेडलाइन के बाद जमा किए गए किसी भी ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा। BSEB इंटर 2026 आंसर की PDF में सभी सब्जेक्ट में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के सही जवाब हैं। इसमें BSEB क्लास 12 एग्जाम 2026 की सभी शिफ्ट के लिए क्वेश्चन आईडी और सही ऑप्शन आईडी हैं।
स्टेप 1: biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: दिए गए आंसर की लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3: BSEB क्लास 12 आंसर की डाउनलोड करें और एक्सेस करें
स्टेप 1: biharboardonline.bihar.gov.in या objection.biharboardonline.com पर जाए
स्टेप 2: biharboardonline.bihar.gov.in पर, इस लिंक पर क्लिक करें — रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की इंटर एग्जाम 2025
स्टेप 3: अगली विंडो पर, हायर सेकेंडरी [इंटर] चुनें, दिए गए फील्ड में रोल कोड और रोल नंबर डालें
स्टेप 4: ऑब्जेक्शन सबमिट करें
BSEB क्लास 12 के एग्जाम 2 फरवरी को शुरू हुए और 2 फरवरी तक चले 13. बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में राज्य भर के 1,762 सेंटर्स से करीब 13.18 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। पिछले साल, बिहार में 1677 एग्जाम सेंटर्स पर कुल 12,92,313 कैंडिडेट्स के लिए BSEB एग्जाम हुए थे। इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए 6,41,847 लड़कियों और 6,50,466 लड़कों ने रजिस्टर किया था।
