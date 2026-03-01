BSEB 2026 Inter Exams: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें! इंटर परीक्षा की Answer Key जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

जो कैंडिडेट्स BSEB क्लास 12 इंटर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में किसी भी जवाब पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। बोर्ड ने ऑब्जेक्शन जमा करने की डेडलाइन 6 मार्च, 2026 शाम 5 बजे तक तय की है। नोटिस में साफ़-साफ़ लिखा है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ़ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए तय समय में ही लिए जाएँगे। बोर्ड ने कहा कि दूसरे तरीकों से या डेडलाइन के बाद जमा किए गए किसी भी ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा। BSEB इंटर 2026 आंसर की PDF में सभी सब्जेक्ट में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के सही जवाब हैं। इसमें BSEB क्लास 12 एग्जाम 2026 की सभी शिफ्ट के लिए क्वेश्चन आईडी और सही ऑप्शन आईडी हैं।