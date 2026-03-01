पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव: NSUI का कब्जा, शांतनु अध्यक्ष और खुशी बनी महासचिव

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव परिणाम शनिवार (28 फरवरी) की देर रात जारी कर दिया गया। सेंट्रल पैनल में एनएसयूआई का दबदबा रहा। अध्यक्ष और महासचिव पद पर एनएसयूआई ने कब्जा कर लिया। जबकि संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष एबीवीपी के प्रत्याशी की जीत हुई। शनिवार देर रात घोषित परिणाम में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के शांतनु शेखर और महासचिव पद पर खुशी कुमारी ने जीत हासिल की। जबकि निर्दलीय शिफत फैज उपाध्यक्ष बनीं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के अभिषेक कुमार और कोषाध्यक्ष पर हर्ष वर्धन की जीत हुई। देर रात विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंप दिए गए। छात्रसंघ के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग पटना वीमेंस कॉलेज में 53.03 फीसद हुई। जबकि सबसे कम मगध महिला कॉलेज में 21.72 फीसद वोटिंग हुई।