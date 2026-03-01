‘राम खेले होली…’ गाने पर झूमे नितिन नवीन, BJP कार्यकर्ताओं ने खेली कुर्ता फाड़ होली; अध्यक्ष ने बरसाए फूल

पटना के बेली रोड में आयोजित इस मिलन समारोह में जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे कुछ कहने का आग्रह किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "आज होली है और होली पर भाषण नहीं, गाने सुनने चाहिए। तो, आज बस गानों का आनंद लें।" जब स्टेज पर पारंपरिक गाना "पटना में राम खेले होली…" बजा, तो नितिन नवीन मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। वे नाचते, ताली बजाते और नीचे खड़े कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाते दिखे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री दिलीप जायसवाल और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद थे।