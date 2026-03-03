बंदूक खरीदने के लिए बेचे मां के गहने! पप्पू यादव ने खुद सुनाया बचपन का किस्सा, कहा- बदला लेने के लिए…

कुछ समय से पॉलिटिकल गलियारों में यह बात चल रही थी कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन के बीच सब ठीक नहीं है। इस पर पप्पू यादव ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हमारे बीच सब ठीक है। हम साथ में बात करते हैं और खाते हैं। रंजीता जी एक अनुभवी महिला हैं और उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है।" हालांकि, उन्होंने मज़ाक में यह भी माना कि उनकी पत्नी अक्सर उन्हें पैसे बांटने से रोकती हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, "कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति सब कुछ दे दे, लेकिन मैं नहीं रुकता।" उन्होंने अपने बेटे सार्थक को अपना आइकन और बेटी को अपनी एनर्जी कहा।