‘दुनिया में सही-गलत कुछ नहीं…’, खामेनेई की मौत पर बोले खान सर, बताया इजराइल की मोशाद कैसे करती है ‘साइलेंट मर्डर’

एक और वीडियो में, खान सर ने इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद के बारे में बात की और बताया कि कैसे वे अपने दुश्मनों को "अदृश्य" तरीके से खत्म करते हैं। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। खान सर के मुताबिक, इजराइल ने एक बार दुश्मन को मारने के लिए उसके होटल के कमरे में टूथपेस्ट बदल दिया था। जासूसों ने सफाई करने वाले स्टाफ से दोस्ती कर ली और ओरिजिनल टूथपेस्ट की जगह एक केमिकल पेस्ट लगा दिया, जिसका असर दो दिन बाद होना था।