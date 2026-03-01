भारत ने अपना दोस्त खो दिया…’, खामेनेई की हत्या पर भड़की RJD; कहा- अमेरिका ने इराक, लीबिया, सीरिया…

Iran-Israel war: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। अयातुल्ला अली खामेनेई US-इजरायल के जॉइंट एयरस्ट्राइक (ऑपरेशन एपिक फ्यूरी) में मारे गए थे। इस बीच, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ हमला बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, RJD ने कहा कि खामेनेई की हत्या के मकसद से किया गया हमला न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पार्टी ने यह भी लिखा कि अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के साथ, भारत ने एक दोस्त खो दिया है।