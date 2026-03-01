‘ईरान बर्बाद हुआ तो भारत…’, खाड़ी देशों में तनाव के बीच खान सर का वीडियो वायरल; बोले-ऊपर खुदा, नीचे इजराइल

अब जब खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है और ईरान-इजराइल के बीच युद्ध छिड़ चुका है, तो लोग खान सर का यह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खान सर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर ईरान अस्थिर होता है, तो भारत की तेल सप्लाई और सेंट्रल एशिया तक पहुंच पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वीडियो शेयर करके लोग कह रहे हैं कि जो कोई भी ईरान को हारते हुए देखना चाहता है, उसे यह देखना चाहिए। ईरान से दोस्ती भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें कई पोर्ट और देशों तक पहुंच मिलती है।