नीतीश कुमार 75 के हुए, लेकिन चर्चा में क्यों हैं बेटे निशांत? JDU कार्यकर्ताओं ने CM से कर दी बड़ी मांग…

नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 75 साल की उम्र में भी वह एक्टिव हैं, लेकिन समय-समय पर उत्तराधिकारी का सवाल उठता रहा है। इसी साल जनवरी में एक इवेंट के दौरान जब निशांत कुमार मंच पर मौजूद थे, तो जेडीयू के सीनियर नेता और सांसद ललन सिंह ने भी उनके राजनीति में आने का इशारा किया था। हालांकि, नीतीश कुमार ने मुस्कुराकर इसे टाल दिया था। अब, जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने निशांत के जन्मदिन पर उनके नाम की मांग खुलकर उठाई है, उससे अटकलों को और हवा मिल गई है।