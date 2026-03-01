नीतीश कुमार 75 के हुए, लेकिन चर्चा में क्यों हैं बेटे निशांत? JDU कार्यकर्ताओं ने CM से कर दी बड़ी मांग…

75 साल के हुए सीएम नीतीश (फ़ोटो- सोशल मीडिया)
Nitish Kumar Birthday: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (1 मार्च) 75 साल के हो गए। उनकी 'डायमंड जुबली' के मौके पर पूरे राज्य में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल जन्मदिन का जश्न सिर्फ केक और बधाई देने तक ही सीमित नहीं रहा। पटना की सड़कों पर और जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके बेटे निशांत कुमार का नाम भी गूंज रहा था।
पटना में जेडीयू ऑफिस में सुबह से ही जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर केक काटा, लेकिन केक के पास रखी एक फोटो ने सबका ध्यान खींचा। यह मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की थी। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिन्दाबाद के नारे के साथ-साथ और निशांत कुमार के सपोर्ट में भी नारे लगाए। पार्टी ऑफिस के बाहर बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे, जिनमें एक तरफ नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की गई थी, तो दूसरी तरफ पहली बार निशांत कुमार को नीतीश कुमार के साथ खास तौर पर दिखाया गया था।
इस मौके पर जेडीयू नेता छोटू सिंह ने कहा, "आज हमारे लिए गर्व का दिन है। हम बिहार की सूरत बदलने के लिए नीतीश कुमार के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उनके बेटे निशांत कुमार भी एक्टिव राजनीति में आएं। वह पढ़े-लिखे हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं और पूरा बिहार चाहता है कि वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं।" कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत का राजनीति में आना बिहार के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम होगा।
नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 75 साल की उम्र में भी वह एक्टिव हैं, लेकिन समय-समय पर उत्तराधिकारी का सवाल उठता रहा है। इसी साल जनवरी में एक इवेंट के दौरान जब निशांत कुमार मंच पर मौजूद थे, तो जेडीयू के सीनियर नेता और सांसद ललन सिंह ने भी उनके राजनीति में आने का इशारा किया था। हालांकि, नीतीश कुमार ने मुस्कुराकर इसे टाल दिया था। अब, जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने निशांत के जन्मदिन पर उनके नाम की मांग खुलकर उठाई है, उससे अटकलों को और हवा मिल गई है।
इधर, राज्य सरकार ने सीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए सामाजिक योजनाओं की शुरुआत भी की। ग्रामीण विकास विभाग की पहल के तहत, राज्य भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को यूनिफॉर्म के दो सेट बांटे जाएंगे। पहले फेज में, लगभग 5.1 मिलियन बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने का प्लान है। ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया।
JDU ऑफिस के बाहर एक पोस्टर ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इसमें नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की गई थी। पोस्टर में मुख्यमंत्री के साथ निशांत कुमार की तस्वीर भी थी। मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए पटना के नौलखा मंदिर में खास पूजा और हवन भी किया गया।
