PUSU Election 2026: तेज प्रताप के प्रत्याशी रिंकल यादव को टांगकर ले गई पुलिस, बैलेट पेपर को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा

PUSU Election 2026: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज (28 फरवरी) वोटिंग के दौरान पटना कॉलेज में जबरदस्त हंगामा हुआ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) से समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकल यादव और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को रिंकल यादव को हिरासत में लेना पड़ा। विरोध में छात्रों ने पहले कैंपस में नारे लगाए और फिर पीरबहोर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।