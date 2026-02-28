‘डॉक्टरों को पहले दिन से…’, NEET छात्रा कांड में नर्स ने CBI के सामने खोली पोल; बताया उस रात का सच

करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद CBI ऑफिस से निकलने के बाद रितु कुमारी ने मीडिया से कहा, "मैंने CBI को वह सब कुछ बता दिया है जो मैंने देखा और सुना है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सच सामने लाएं।" नर्स रितु कुमारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रितु ने बताया कि जब छात्रा को अस्पताल लाया गया, तो वह पूरी तरह बेहोश थी। पहले घंटे में ही हॉस्पिटल स्टाफ और जूनियर डॉक्टरों में यह बात फैल गई कि यह रेप (सेक्सुअल असॉल्ट) का मामला है। हालांकि, पता नहीं बाद में यह मामला कैसे बदल गया? उन्होंने कहा कि इस बारे में वह कुछ नहीं बता सकती है।