SSP पटना को नोटिस, 8 हफ्ते की मोहलत… NEET छात्रा केस में मानवाधिकार आयोग सख्त

NEET Student Rape-Death Case: बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटना के चित्रगुप्त नगर थाने के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET एग्जाम की तैयारी कर रही छात्रा के रेप और संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एसके झा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने इस मामले को 'अति गंभीर' कैटेगरी में रखा है। कमीशन ने पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) को सख्त नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में डिटेल्ड रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।