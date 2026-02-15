NEET छात्रा के घर पहुंची 20 सदस्यीय CBI टीम, हॉस्टल से इकट्ठा किए थे 4 बोरा सबूत, आखिरी 48 घंटे की कड़ी जोड़ने में जुटी टीम

CBI के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टूडेंट जहानाबाद से पटना जंक्शन और वहां से हॉस्टल तक किस समय और कैसे पहुंची। वह जंक्शन से किस ट्रेन में चढ़ी? वह हॉस्टल कब पहुंची और उसकी तबीयत अचानक कब खराब हुई? उसे पहले किस हॉस्पिटल ले जाया गया और उस समय उसके साथ कौन-कौन मौजूद था? इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए CBI अब सहज हॉस्पिटल और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करेगी। इसके अलावा, छात्रा के मोबाइल फोन और लैपटॉप को डिजिटल फोरेंसिक के लिए भेजा गया है ताकि कॉल लॉग और लोकेशन हिस्ट्री से पूरी टाइमलाइन साफ ​​हो सके।