Bihar News: ‘जिसको कहना है कह दीजिए…’ BDO पर लगा 18% कमीशन लेने का आरोप, नोकझोंक का वीडियो वायरल

प्रखंड प्रमुख ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीडीओ ने उन्हें खुली चुनौती दी है। उनके अनुसार, बीडीओ ने स्पष्ट लहजे में कहा कि चाहे आप डीएम, डीडीसी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास ही क्यों न चली जाएं, बिना कमीशन के योजना पास नहीं होगी। प्रमुख ने इसे न केवल भ्रष्टाचार बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार भी बताया है। उन्होंने अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने का कड़ा फैसला लिया है।