राबड़ी देवी चाहती हैं कि अशोक चौधरी मर जाए, सम्राट चौधरी भंस जाएं… पूर्व सीएम पर भड़के नीतीश के मंत्री

बिहार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन अब संगठित अपराध नहीं हो रहा है। जो भी अपराध हो रहा है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन, अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, जब मंत्री और अधिकारी अपराधियों को बचाते थे। अब सत्ता से जुड़ा कोई नेता या अधिकारी अपराधियों को नहीं बचाता या उनकी वकालत नहीं करता। अगर अपराध हो रहा है, तो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।