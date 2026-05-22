बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जन सुराज क्यों हुई साफ? प्रशांत किशोर के खास ने खोले राज

अफजल आलम ने जन सुराज पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में टिकट वितरण के दौरान नए और ईमानदार चेहरों को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं का भरोसा कमजोर हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संसाधनों का अनावश्यक इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। उनके मुताबिक, जमीन से जुड़े कई मुद्दों की सही और सटीक समझ नहीं होने के कारण पार्टी की रणनीति हवा-हवाई साबित हुई।