मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल से मिला छात्रा का शव, आखिर कैसे हुई रिमा की मौत?

पुलिस ने बताया कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है और छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल नवनीत कुमार ने बताया कि प्रत्येक छात्रा को अलग-अलग कमरा आवंटित किया गया है। सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे तो छात्रा का शव बेड पर पाया गया।