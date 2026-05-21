कई जिलों में हुई तलाश, आखिर घर के पास ही मिला पूर्व JDU विधायक का बेटा; 48 घंटे से था लापता

मिली जानकारी के मुताबिक, तरुण के गायब होने के पीछे कोई आपराधिक साजिश या अपहरण जैसी बात नहीं थी, बल्कि यह पूरा मामला पूरी तरह से पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। 18 मई की शाम को तरुण कुमार नीरज का अपने छोटे भाई आशीष मंडल से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था। भाई से बहस के बाद तरुण बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। घर छोड़ने के तुरंत बाद उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया, जिसकी वजह से परिवार का उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया और अनहोनी की आशंका बढ़ गई।