किशोरी ने कहा कि अपहरण करने के बाद बदमाश उसे बंधक बनाकर रखे थे। चार पहिया गाड़ी से उसे ग्राहकों के पास भेजा जाता था। उसने कहा कि जिस गाड़ी से उसे ग्राहक के पास भेजा जाता था उसमें दो और महिलाएं भी रहती थी। 7 मई से अब तक 10 ग्राहकों के पास बदमाशों ने उसे भेजा था। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि देह व्यापार के काम में लगे गिरोह गरीब लड़कियों और महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। वे उनको काम दिलाने का झांसा दे, उन्हें देह व्यापार के दलदल में ढकेल देते हैं। गिरफ्तार रेखा पूर्व में भी मानव तस्करी व देह व्यापार में जेल जा चुकी है। पुलिस के अनुसार राजा इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। वो गरीब लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है उसके बाद उनको देह व्यापार के दलदल में ढकेल देता है। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से ग्राहकों की लंबी सूची मिली है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करेगी।