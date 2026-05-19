Bihar Politics: पूर्व JDU विधायक का अश्लील फोटो वायरल, RJD विधायक बोगो सिंह पर गंभीर आरोप

Bihar Politics बिहार के बेगूसराय में मटिहानी के पूर्व जदयू विधायक राजकुमार सिंह का एक महिला के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल हो रहा है। यह फोटो राजद विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के नाम से बने फेसबुक आईडी से पोस्ट किया गया है। फोटो वायरल होने के बाद राजकुमार सिंह ने बोगो सिंह के खिलाफ साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, बोगो सिंह ने भी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके फेसबुक आईडी का फर्जी इस्तेमाल कर फोटो पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में राजकुमार सिंह एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं।