मुजफ्फरपुर में दरिंदगी! नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल

बिहार के मुजफ्फरपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ उसके रिश्तेदार पर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि वे बेहद भय और मानसिक तनाव में हैं तथा उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।