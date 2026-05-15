फोटो दिखाकर तय हुई शादी में बड़ा खेल! असली दूल्हे की जगह दूसरे युवक को देख भड़का कन्या पक्ष

बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के एक गांव में दूल्हा बदलने का मामला सामने आया है। मंडप पर तय लड़के की जगह दूसरे दूल्हे को देखकर कन्या पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कन्या पक्ष ने वर पक्ष के साथ आई दो महिलाओं समेत पांच बारातियों को पकड़ लिया। हंगामा कर रही महिलाओं का आरोप था कि शादी तय कराने के नाम पर उनसे 30 हजार रुपये और अन्य सामान लिए गए थे। उनका कहना था कि जब तक पूरी रकम और सामान वापस नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।