वंदे भारत एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रियों की एंट्री, टीटीई का 750 की जगह 350 रुपये लेने का वीडियो वायरल

देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में भी बिना टिकट यात्रा का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद बिहार में जोगबनी से दानापुर जाने वाली 26301 वंदे भारत एक्सप्रेस में गुरुवार को जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान समस्तीपुर स्टेशन पर एक कोच से चार से पांच लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिन्हें टीटीई ने ट्रेन से उतार दिया। इधर, सोशल मीडिया पर हाजीपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीटीई पर बिना टिकट यात्रियों से आधे पैसे लेकर यात्रा कराने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है।