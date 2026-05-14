‘चीन में 1 दिन में पुल बनता है, यहां 15 दिन में एक पिलर नहीं बना’, विक्रमशिला सेतु पर पप्पू यादव का तंज

सांसद ने स्थानीय स्तर पर हो रही अवैध वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुल टूटने का फायदा नाव माफिया उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बच्चे से नाव पार कराने के नाम पर 100 रुपये वसूले जा रहे हैं। नाव माफिया आम जनता से 300 रुपये तक की उगाही कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद छात्रों के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं होती, जिससे उनकी पढ़ाई और सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। पप्पू यादव ने सरकार से पूछा कि क्या खजाने में इतने पैसे भी नहीं हैं कि गंगा पार करने के लिए नाव और स्टीमर सेवा को पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाए।