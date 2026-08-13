भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, बिहार सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

यह ऐलान भरत तिवारी के परिवार के लिए बड़ी राहत वाली खबर है जो एनकाउंटर के बाद से न्याय की मांग कर रहे थे। भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। परिवार का कहना था कि उन्होंने हथियार फेंक दिया था और सरेंडर करना चाहते थे। इसके बावजूद गोली चलाई गई। इस घटना ने पूरे राज्य में गुस्सा पैदा किया था। गांव में महापंचायत हुई, नेता पहुंचे और सरकार पर दबाव बना।