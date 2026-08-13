13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, बिहार सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा- न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Aug 13, 2026

Bharat Tiwari Encounter, Bharat Bhushan Tiwari, Bhojpur Encounter Case, Supreme Court News, CBI Probe, Bharat Tiwari News,

भरत भूषण तिवारी। (फोटो सोर्स - भरत भूषण तिवारी/फेसबुक)

भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई थी। इस मामले में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार परिवार को आर्थिक सहायता देगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

घटना के बाद पूरे बिहार में आक्रोश

यह ऐलान भरत तिवारी के परिवार के लिए बड़ी राहत वाली खबर है जो एनकाउंटर के बाद से न्याय की मांग कर रहे थे। भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। परिवार का कहना था कि उन्होंने हथियार फेंक दिया था और सरेंडर करना चाहते थे। इसके बावजूद गोली चलाई गई। इस घटना ने पूरे राज्य में गुस्सा पैदा किया था। गांव में महापंचायत हुई, नेता पहुंचे और सरकार पर दबाव बना।

जांच कैसे शुरू हुई?

भारी बवाल के बाद बिहार सरकार ने तुरंत कदम उठाए। कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष समेत कुछ अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।

मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि निष्पक्ष जांच होगी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया गया। आयोग गांव पहुंचा, परिवार से मिला, घटनास्थल देखा और गवाहियां दर्ज कीं।

भरत तिवारी की मां ने क्या कहा?

दिवंगत भरत तिवारी की मां आशा देवी ने आयोग के सामने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा निर्दोष था और समाज के लिए काम करना चाहता था। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।

अंतरिम रिपोर्ट पर फैसला

आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उसी के आधार पर आज का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक परिजन को सरकारी नौकरी मिलेगी। कितनी रकम मिलेगी या नौकरी किस पद पर होगी, इसकी डिटेल अभी नहीं बताई गई है। लेकिन परिवार के लिए यह एक ठोस कदम है।

इससे पहले मानवाधिकार आयोग ने भी अंतरिम मुआवजे की बात कही थी। परिवार ने कई बार कहा था कि वे किसी पार्टी से पैसा नहीं ले रहे। वे सिर्फ सच्चाई और दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं।

मामले की पूरी कहानी

भरत तिवारी करीब 28 साल के थे। वे स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहते थे। बाढ़ से विस्थापित परिवारों के लिए आवाज उठाते थे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे हथियार दिखा रहे थे।

पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ में आत्मरक्षा के दौरान उन पर गोली चली। परिवार का अलग बयान था। घटना के बाद राजनीति भी गरमाई। विपक्ष ने सवाल उठाए। सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने भी जांच की मांग की। सरकार ने जल्दी से न्यायिक जांच का रास्ता चुना।

अब इस मामले में अंतिम रिपोर्ट अभी बाकी है। उसमें पूरी सच्चाई सामने आएगी। दोषी पाए गए लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखा जाएगा। फिलहाल परिवार को आर्थिक सहारा और नौकरी का भरोसा मिल गया है।

Bharat Tiwari Case: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच तेज, माता-पिता ने आयोग के सामने दर्ज कराए बयान

ये भी पढ़ें
bharat tiwari case

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 03:49 pm

Published on:

13 Aug 2026 03:49 pm

Hindi News / National News / भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, बिहार सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चाणक्य-सरदार पटेल कहे जाने वाले अमित शाह कहां गायब हैं? संसद में दाखिल नहीं हो सके’, राहुल गांधी ने फिर बोला हमला

Rahul Gandhi disproportionate assets case
राष्ट्रीय

बिहार: हाथों ने साथ छोड़ा तो पैरों को बनाया कलम, 13 साल की लक्ष्मी ने हौसले से बदली अपनी कहानी

lakshmi
राष्ट्रीय

West Bengal: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी समेत 29 के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में जांच के आदेश

जमीन हड़पने के मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश। फोटो-IANS
राष्ट्रीय

सुखबीर बादल पर हमला करने वाला निहंग कौन था? सामने आई हमलावर से जुड़ी अहम जानकारी

Sukhbir Badal Nanded
राष्ट्रीय

जेल की वीआईपी बैरक में प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल पहुंचने का राज खुलेगा, डीआईजी के नेतृत्व में जांच शुरू

Former JDS MP Prajwal Revanna
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.