‘सुखबीर बादल पर हमला सिख धर्म और हिंदू-सिख एकता पर प्रहार है’, अकाली दल नेता संजीव तलवार का बड़ा बयान

संजीव तलवार (फोटो - आईएएनएस)
Sukhbir Singh Badal Attack: शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब कोर कमेटी के सदस्य संजीव तलवार ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल पर उस समय हमला हुआ, जब वह धार्मिक स्थल पर माथा टेकने जा रहे थे। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि सिख धर्म और हिंदू-सिख एकता पर प्रहार है। तलवार ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब में हिंदू-सिख एकता की बात करते हैं। ऐसे में उन पर हमला गंभीर चिंता का विषय है।
संजीव तलवार ने कहा कि सुखबीर बादल अपने धर्म के मुताबिक माथा टेकने जा रहे थे। वह ऐसी जगह पर थे जहां सभी लोग बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमला होना सिख धर्म पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे पंजाब के लिए भी गंभीर मामला बताया है।
अकाली दल नेता ने कहा कि सुखबीर बादल पंजाब में हिंदू-सिख एकता का नारा उठाते रहे हैं। इसी वजह से हमले को सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाए जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तलवार ने आशंका जताई कि इसके पीछे ऐसे लोग हो सकते हैं जो पंजाब को फिर 1984 की ओर ले जाना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी हमले के पीछे कौन था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
तलवार ने बताया कि अकाली दल के नेताओं ने सुखबीर सिंह बादल से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल घायल हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हमले में कौन लोग शामिल थे और कोई दूसरा व्यक्ति घायल हुआ या नहीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संजीव तलवार ने सुखबीर सिंह बादल पर पहले हुए हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय भी इसे सरकार की व्यवस्था की नाकामी बताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस हमले के पीछे कुछ सरकारी अधिकारियों की साजिश थी। तलवार ने कहा कि उस समय भी भगवान ने सुखबीर बादल की रक्षा की थी और इस बार भी उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल धार्मिक स्थल पर सच्चे मन से माथा टेकने गए थे। अकाली दल नेता ने इस घटना को लेकर पुलिस से पूरी जानकारी सामने लाने की मांग की है।
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