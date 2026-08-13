‘सुखबीर बादल पर हमला सिख धर्म और हिंदू-सिख एकता पर प्रहार है’, अकाली दल नेता संजीव तलवार का बड़ा बयान

संजीव तलवार ने सुखबीर सिंह बादल पर पहले हुए हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय भी इसे सरकार की व्यवस्था की नाकामी बताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस हमले के पीछे कुछ सरकारी अधिकारियों की साजिश थी। तलवार ने कहा कि उस समय भी भगवान ने सुखबीर बादल की रक्षा की थी और इस बार भी उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल धार्मिक स्थल पर सच्चे मन से माथा टेकने गए थे। अकाली दल नेता ने इस घटना को लेकर पुलिस से पूरी जानकारी सामने लाने की मांग की है।