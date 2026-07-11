Bharat Tiwari Case: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच तेज, माता-पिता ने आयोग के सामने दर्ज कराए बयान

बिहार सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग भारत तिवारी एनकाउंटर मामले के हर पहलू की जांच कर रहा है। आयोग एक-एक कर गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है। आने वाले दिनों में परिवार के अन्य सदस्यों, घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष सरकार को सौंपेगा।