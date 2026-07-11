Datia By Election: दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, घनश्याम सिंह को मिला टिकट



घनश्याम सिंह का राजनीतिक सफर तीन दशक से अधिक पुराना है। उन्होंने पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि, 1998 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2003 में वापसी करते हुए फिर से विधायक बनने में सफलता हासिल की।

लंबे राजनीतिक अनुभव वाले घनश्याम सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव में सेवढ़ा सीट से भाजपा के राधेलाल बघेल को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं, 2023 के चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी प्रदीप अग्रवाल के हाथों हार मिली।