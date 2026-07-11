India Energy Security: मंगलुरु में 17.5 लाख टन का नया तेल भंडार बनाएगी ONGC, बोर्ड से मिली मंजूरी

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव चरम पर है। पूरी दुनिया पर तेल-गैस संकट छाया हुआ है। यही कारण है कि भारत भी इसकी तैयारियों में जुटा है। देखा जाए तो हाल के महीनों में ईरान से जुड़े तनाव के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में आई बाधाओं ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया था। दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से गुजरती है। इस अनुभव के बाद भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है।