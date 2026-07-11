11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

Gujarat Wife Murder: प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या, पति ने दोस्त के साथ मिलकर नहर में फेंका

Wife Murder: पाटन के तहसील थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या कर उसे नर्मदा नहर में फेंकने के आरोप में पति और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rakesh Mishra

Jul 11, 2026

gujarat wife murder

मृतका मंजुला। फाइल फोटो- पत्रिका

पाटन। तहसील थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने एक मित्र के साथ मिलकर पत्नी को नर्मदा नहर के पुल से पानी में फेंक दिया। घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसके साथी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दर्ज शिकायत के अनुसार बनासकांठा जिले के सुद्रोसन गांव के निवासी तथा हाल कंबोई क्षेत्र में खेत में मजदूरी करने वाले रताजी ठाकोर ने बताया कि उनकी बहन मंजुला (42) का विवाह सकताजी ठाकोर से हुआ था।

आरोप है कि सकताजी का पिछले करीब डेढ़ वर्ष से किसी महिला के साथ प्रेम संबंध है। इसकी जानकारी होने से पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। शिकायत के अनुसार पत्नी को रास्ते से हटाकर प्रेमिका से विवाह करने की नीयत से आरोपी सकता ने अपने मित्र किशन ठाकोर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत 1 जुलाई को वह वाहन में सब्जियां लेकर पाटण सब्जी मंडी गया और पत्नी मंजुला को भी साथ ले गया। लौटते समय देर रात उसने अपने मित्र किशन को चंद्रुमणा नहर पुल पर बुलाया।

पत्नी को दिया धक्का

आरोप है कि पुल पर पहुंचने के बाद किशन ने नहर में किसी के गिरने का बहाना बनाया। जैसे ही मंजुला नीचे उतरकर नहर की ओर देखने लगीं, तभी दोनों आरोपियों ने उसके पैर पकड़कर उसे नहर में धक्का दे दिया। वारदात के बाद घटना को आत्महत्या साबित करने के उद्देश्य से सकता ने मृतका के परिजनों को फोन कर झूठी जानकारी दी कि मंजुला ने खुद नहर में छलांग लगा दी है। हालांकि शिकायत के अनुसार गत आरोपी सकता अपने साले रताजी ठाकोर के घर पहुंचा और खेत में ले जाकर रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद रताजी ठाकोर ने पाटण तहसील थाने में सकता ठाकोर और किशन ठाकोर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

पहले भी सामने आया था हैरान करने वाला मामला

गौरतलब है कि इससे पहले सूरत के गोड़ादरा इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। आरोप है कि 40 वर्षीय विशाल रणछोड़भाई साल्वी ने अपनी 39 वर्षीय पत्नी शिल्पा साल्वी की हत्या कर शव को छिपा दिया। इसके बाद उसने खुद पुलिस थाने पहुंचकर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, ताकि पुलिस का शक उस पर न जाए। शिल्पा साल्वी पेशे से डाइटिशियन थीं। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती पड़ताल में ही कई बातें संदिग्ध लगीं। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग तब मिला, जब आरोपी के नाबालिग बेटे को घर में एक चिट्ठी मिली। उसने यह चिट्ठी पुलिस को सौंप दी। इसमें विशाल ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात लिखते हुए स्वीकार किया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और शिल्पा अब जीवित नहीं हैं।

Hanuman Beniwal: सांसद हनुमान बेनीवाल नहीं होंगे गिरफ्तार, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार ने मांगा समय

ये भी पढ़ें
hanuman beniwal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

murder news

Updated on:

11 Jul 2026 09:42 pm

Published on:

11 Jul 2026 09:42 pm

Hindi News / Bharat / Gujarat Wife Murder: प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या, पति ने दोस्त के साथ मिलकर नहर में फेंका

बड़ी खबरें

View All

भारत

ट्रेंडिंग

युद्ध के दौरान ईरान का मास्टरस्ट्रोक, ड्रोन प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ाया

Iran drone production
विदेश

Bharat Tiwari Case: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच तेज, माता-पिता ने आयोग के सामने दर्ज कराए बयान

bharat tiwari case
राष्ट्रीय

Datia By Election: दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, घनश्याम सिंह को मिला टिकट

datia election 2026
राष्ट्रीय

Typhoon Bavi: चीन में 18 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर, टाइफून बावी तूफान ने फिलीपींस में भी मचाई भारी तबाही, जापान और ताइवान में भी असर

typhoon bavi
विदेश

India Energy Security: मंगलुरु में 17.5 लाख टन का नया तेल भंडार बनाएगी ONGC, बोर्ड से मिली मंजूरी

ongc
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.