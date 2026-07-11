Gujarat Wife Murder: प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या, पति ने दोस्त के साथ मिलकर नहर में फेंका

मृतका मंजुला। फाइल फोटो- पत्रिका
पाटन। तहसील थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने एक मित्र के साथ मिलकर पत्नी को नर्मदा नहर के पुल से पानी में फेंक दिया। घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसके साथी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दर्ज शिकायत के अनुसार बनासकांठा जिले के सुद्रोसन गांव के निवासी तथा हाल कंबोई क्षेत्र में खेत में मजदूरी करने वाले रताजी ठाकोर ने बताया कि उनकी बहन मंजुला (42) का विवाह सकताजी ठाकोर से हुआ था।
आरोप है कि सकताजी का पिछले करीब डेढ़ वर्ष से किसी महिला के साथ प्रेम संबंध है। इसकी जानकारी होने से पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। शिकायत के अनुसार पत्नी को रास्ते से हटाकर प्रेमिका से विवाह करने की नीयत से आरोपी सकता ने अपने मित्र किशन ठाकोर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत 1 जुलाई को वह वाहन में सब्जियां लेकर पाटण सब्जी मंडी गया और पत्नी मंजुला को भी साथ ले गया। लौटते समय देर रात उसने अपने मित्र किशन को चंद्रुमणा नहर पुल पर बुलाया।
आरोप है कि पुल पर पहुंचने के बाद किशन ने नहर में किसी के गिरने का बहाना बनाया। जैसे ही मंजुला नीचे उतरकर नहर की ओर देखने लगीं, तभी दोनों आरोपियों ने उसके पैर पकड़कर उसे नहर में धक्का दे दिया। वारदात के बाद घटना को आत्महत्या साबित करने के उद्देश्य से सकता ने मृतका के परिजनों को फोन कर झूठी जानकारी दी कि मंजुला ने खुद नहर में छलांग लगा दी है। हालांकि शिकायत के अनुसार गत आरोपी सकता अपने साले रताजी ठाकोर के घर पहुंचा और खेत में ले जाकर रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद रताजी ठाकोर ने पाटण तहसील थाने में सकता ठाकोर और किशन ठाकोर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।
गौरतलब है कि इससे पहले सूरत के गोड़ादरा इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। आरोप है कि 40 वर्षीय विशाल रणछोड़भाई साल्वी ने अपनी 39 वर्षीय पत्नी शिल्पा साल्वी की हत्या कर शव को छिपा दिया। इसके बाद उसने खुद पुलिस थाने पहुंचकर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, ताकि पुलिस का शक उस पर न जाए। शिल्पा साल्वी पेशे से डाइटिशियन थीं। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती पड़ताल में ही कई बातें संदिग्ध लगीं। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग तब मिला, जब आरोपी के नाबालिग बेटे को घर में एक चिट्ठी मिली। उसने यह चिट्ठी पुलिस को सौंप दी। इसमें विशाल ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात लिखते हुए स्वीकार किया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और शिल्पा अब जीवित नहीं हैं।
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