Gujarat Wife Murder: प्रेम संबंध के चलते पत्नी की हत्या, पति ने दोस्त के साथ मिलकर नहर में फेंका

गौरतलब है कि इससे पहले सूरत के गोड़ादरा इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। आरोप है कि 40 वर्षीय विशाल रणछोड़भाई साल्वी ने अपनी 39 वर्षीय पत्नी शिल्पा साल्वी की हत्या कर शव को छिपा दिया। इसके बाद उसने खुद पुलिस थाने पहुंचकर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, ताकि पुलिस का शक उस पर न जाए। शिल्पा साल्वी पेशे से डाइटिशियन थीं। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती पड़ताल में ही कई बातें संदिग्ध लगीं। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग तब मिला, जब आरोपी के नाबालिग बेटे को घर में एक चिट्ठी मिली। उसने यह चिट्ठी पुलिस को सौंप दी। इसमें विशाल ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात लिखते हुए स्वीकार किया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और शिल्पा अब जीवित नहीं हैं।